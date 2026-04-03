Доллар и евро упали: курс на 6 апреля и как Пасха может изменить цены в обменниках

Нацбанк опустил курс доллара и евро на понедельник, 6 апреля. Обе валюты подешевеют более чем на 10 копеек.
Каким будет курс валют после выходных и как приближение Пасхи может повлиять на ситуацию в обменниках, - в материале РБК-Украина.
Главное:
На понедельник Нацбанк установил курс доллара на 16 копеек ниже, чем на сегодня. После выходных стоимость доллара составит 43,65 грн.
Евро подешевеет после выходных на 14 копеек. Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 50,31 грн.
Перед Пасхой часть украинцев традиционно сдает доллары и евро, чтобы покрыть расходы на праздники. Как пояснил РБК-Украина директор департамента финансовых рынков "Глобус банка" Тарас Лесовой, в этом году такой тренд будет очень коротким и проявится лишь в обменниках.
Как это повлияет на курс:
Обменники снизят цены покупки. Владельцы касс попытаются заработать на праздничном желании людей сдать валюту. Они могут временно занизить курс приема доллара на 40-50 копеек - до уровня 43,5-43,75 грн.
Это продлится всего несколько дней. Очередей возле обменников нет, как и лишней наличности на рынке.
Глобально курс не падает. Это снижение не является началом нового долгосрочного тренда. Это лишь попытка обменников получить дополнительную прибыль перед праздниками.