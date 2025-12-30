Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках

Станом на ранок 30 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 7 копійок порівняно з 29 грудня і становить 42,51 гривні, водночас курс євро збільшився на 1 копійку - до 50,12 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (+0,06 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,45 гривні (+0,07 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 29 грудня курс долара перебував на рівні 42,28 - 42,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 17-18 копійок вище за закриття торгової сесії 26 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,83-49,85 гривень, що на 20-21 копійку вище за курс 26 грудня.