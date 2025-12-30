Доллар и евро немного подорожали в обменниках

По состоянию на утро 30 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 7 копеек по сравнению с 29 декабря и составляет 42,51 гривны, при этом курс евро увеличился на 1 копейку - до 50,12 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (+0,06 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,45 гривны (+0,07 гривны).

На межбанке в результате торгов 29 декабря курс доллара находился на уровне 42,28 – 42,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 17-18 копеек выше закрытия торговой сессии 26 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,83-49,85 гривен, что на 20-21 копейку выше курса 26 декабря.