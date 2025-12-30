ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 11:51
Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 7 копійок (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 30 грудня піднявся на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем (29 грудня). Курс євро також збільшився - на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 7 копійок порівняно з 29 грудня і становить 42,51 гривні, водночас курс євро збільшився на 1 копійку - до 50,12 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (+0,06 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,45 гривні (+0,07 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 29 грудня курс долара перебував на рівні 42,28 - 42,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 17-18 копійок вище за закриття торгової сесії 26 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,83-49,85 гривень, що на 20-21 копійку вище за курс 26 грудня.

Аналітика курсу за весь 2025 рік

Низка експертних економічних організацій (Dragon Capital, Concorde Capiltal, Forbes Research, ICU, KSE, Oxford Economics, WIW та аналітикиня Ольга Погарська) згідно з опитуванням, проведеним Центром економічної стратегії, вважають, що середній обмінний курс долара за 2025 рік становитиме 41,7 гривні, що на 1,5 гривні більше від фактичного значень за 2024 рік (40,2 гривні).

Станом на кінець 2025 року, середній обмінний курс становитиме 42,4 гривні, що лише на 0,4 гривні перевищує цей же показник на 31 грудня 2024 року.

У цьому дослідженні вказується, що максимальний прогноз аналітиків становить 41,7 гривні за долар (середній обмінний курс за 2025 рік) і 43 гривні (значення на кінець цього року).

