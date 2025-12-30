Доллар и евро немного подорожали в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины 30 декабря поднялся на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (29 декабря). Курс евро также увеличился - на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 30 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 7 копеек по сравнению с 29 декабря и составляет 42,51 гривны, при этом курс евро увеличился на 1 копейку - до 50,12 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (+0,06 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,45 гривны (+0,07 гривны).
На межбанке в результате торгов 29 декабря курс доллара находился на уровне 42,28 – 42,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 17-18 копеек выше закрытия торговой сессии 26 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,83-49,85 гривен, что на 20-21 копейку выше курса 26 декабря.
Аналитика курса за весь 2025 год
Ряд экспертных экономических организаций (Dragon Capital, Concorde Capiltal, Forbes Research, ICU, KSE, Oxford Economics, WIW и аналитик Ольга Погарская) согласно опроса, проведенного Центром экономической стратегии считают, что средний обменный курс доллара за 2025 год составит 41,7 гривны, что на 1,5 гривны больше фактического значений за 2024 год (40,2 гривны).
По состоянию на конец 2025 года, средний обменный курс будет составлять 42,4 гривны, что лишь на 0,4 гривны превышает этот же показатель на 31 декабря 2024 года.
В этом исследовании указывается, что максимальный прогноз аналитиков составляет 41,7 гривны за доллар (средний обменный курс за 2025 год) и 43 гривны (значение на конец этого года).