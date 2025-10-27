ua en ru
Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 11:15
Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 27 жовтня збільшився на 6 копійок, а євро подорожчало на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 жовтня середній курс продажу долара зріс на 6 копійок порівняно з 24 жовтня і становив 42,31 гривень, курс євро збільшився на 11 копійок до 49,32 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,7 гривні, євро - по 48,61 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,91-41,94 грн/долар (купівля-продаж) - майже не змінився порівняно із закриттям 24 жовтня.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 27 жовтня порівняно з 24 жовтня на 10 копійок - до 41,9969, водночас курс євро зріс на 22 копійки і становив 48,7668 гривень.

Прогноз курсу долара

На період 27 жовтня - 2 листопада курс долара на міжбанківському ринку прогнозується на рівні 41,6-42 гривень, а на готівковому ринку - курс очікується 41,5-42 гривень. Такий прогноз надав директор Департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лісовий. Він вважає, що, незважаючи на сезонне підвищення попиту на долар з боку імпортерів палива та інших енергоресурсів, НБУ продовжить утримувати ринок стабільним, використовую валютні інтервенції.

