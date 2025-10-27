ua en ru
Доллар и евро немного подорожали в обменниках

Украина, Понедельник 27 октября 2025 11:15
Доллар и евро немного подорожали в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 6 копеек
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 27 октября увеличился на 6 копеек, а евро подорожало на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 октября средний курс продажи доллара вырос на 6 копеек по сравнению с 24 октября и составил 42,31 гривен, курс евро увеличился на 11 копеек до 49,32 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,7 гривне, евро по 48,61 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,91-41,94 грн/доллар (покупка-продажа) – почти не изменился по сравнению с закрытием 24 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 27 октября по сравнению с 24 октября на 10 копеек – до 41,9969, при этом курс евро вырос на 22 копейки и составил 48,7668 гривен.

Прогноз курса доллара

На период 27 октября – 2 ноября курс доллара на межбанковском рынке прогнозируется на уровне 41,6-42 гривен, а на наличном рынке – курс ожидается 41,5-42 гривен. Такой прогноз предоставил директор Департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он считает, что, несмотря на сезонное повышение спроса на доллар со стороны импортеров топлива и других энергоресурсов, НБУ продолжит удерживать рынок стабильным, использую валютные интервенции.

