Долар і євро трохи подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 6 жовтня збільшився на 4 копійки, а євро - на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 6 жовтня середній курс продажу долара збільшився на 4 копійки порівняно з 5 жовтня і становив 41,52 гривень, курс євро зріс на 3 копійки до 48,87 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41 гривні, євро по 48,19 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 24 копійки порівняно із закриттям 3 жовтня.
Національний банк України знизив курс долара на 6 жовтня серпня порівняно з 3 жовтня на 5 копійок - до 41,2286, водночас курс євро знизили на 12 копійок і він становив 48,3818 гривень.
Згідно з даними Європейського центрального банку, долар трохи зріс щодо євро за період 17 вересня - 3 жовтня. За цей період валюта США подорожчала з 0,8448 до 0,8522 євро.
Протягом 6-12 жовтня курс долара може становити 41-41,5 гривень за долар. Такий прогноз курсу в коментарі РБК-Україна надав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.