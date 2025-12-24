Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 24 грудня зменшився на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем (23 грудня). Курс євро також знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зменшився на 7 копійок порівняно з 23 грудня і становить 42,27 гривні, водночас курс євро знизився на 3 копійки - до 49,89 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,70 гривні (-0,09 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,20 гривні (-0,05 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 23 грудня курс долара перебував на рівні 41,78 - 41,83 гривні за долар (купівля-продаж), що на 22-24 копійки нижче за закриття торгової сесії 22 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,18-49,23 гривень, що на 22-24 копійки нижче за курс 22 грудня.