Доллар и евро немного подешевели в обменниках

Украина, Среда 24 декабря 2025 11:57
Доллар и евро немного подешевели в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках немного снизился (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 24 декабря уменьшился на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (23 декабря). Курс евро также снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 декабря средний курс продажи доллара в обменниках уменьшился на 7 копеек по сравнению с 23 декабря и составляет 42,27 гривны, при этом курс евро снизился на 3 копейки - до 49,89 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,70 гривны (-0,09 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,20 гривны (-0,05 гривны).

На межбанке в результате торгов 23 декабря курс доллара находился на уровне 41,78 – 41,83 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 22-24 копейки ниже закрытия торговой сессии 22 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,18-49,23 гривен, что на 22-24 копейки ниже курса 22 декабря.

Динамика курса на межбанковском рынке

С начала января по начало декабря курс купли-продажи доллара на межбанковском рынке снижался и повышался. Например, 1 января он составлял 41,9-41,96 гривен (купля-продажа), к 1 сентябрю стоимость снизилась до 41,28-41,31 гривен, а к началу декабря выросла на одну гривну до 42,34-42,37 гривен.

Стоимость евро на межбанковском рынке повторила динамику роста официального курса европейской валюты. 1 января курсы на межбанке были на уровне 43,38-43,42 гривен, уже к началу июня они выросли на 4,2 гривны - до 47,58-47,6 гривен (покупка-продажа). Рост имел место и далее, 1 сентября курсы были на уровне 48,34-48,35, а 1 декабря - 49,27-49,28 гривен. Таким образом, в целом с 1 января по 1 декабря (включительно) стоимость евро на межбанковском рынке возросла на 5,86-5,89 гривен.

Напомним, на 24 ноября НБУ снизил официальный курс доллара на 5 копеек - до 42,1 гривны.

