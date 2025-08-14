UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках

Фото: Курс долара знизився лише на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара і євро в обмінних пунктах України знизився порівняно з попереднім днем досить незначно - на 1-2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 серпня середній курс продажу зменшився на 1 копійку до 41,67 гривень, курс євро зріс на 14 копійок до 48,81 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,12 гривень, євро по 48,13 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося збільшення валютних котирувань на 3 копійки порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара на 9 копійок. Єдина європейська валюта подорожчала значніше - на 57 копійок.

Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,088 грн).

Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,571 грн).

Курс євро до долара

За період 1-14 серпня офіційний курс євро Європейського центрального банку до долара зріс з 1,14 до 1,17 доларів, приріст склав 2,6%. Починаючи з 1 січня цього року євро подорожчав щодо долара на 13,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара