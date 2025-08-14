Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках

Курс долара і євро в обмінних пунктах України знизився порівняно з попереднім днем досить незначно - на 1-2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 серпня середній курс продажу зменшився на 1 копійку до 41,67 гривень, курс євро зріс на 14 копійок до 48,81 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,12 гривень, євро по 48,13 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) - відбулося збільшення валютних котирувань на 3 копійки порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара на 9 копійок. Єдина європейська валюта подорожчала значніше - на 57 копійок.

Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,088 грн).

Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,571 грн).