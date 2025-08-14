Доллар и евро немного подешевели в обменниках

Курс доллара и евро в обменных пунктах Украины снизился по сравнению с предыдущим днем весьма незначительно – на 1-2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 августа средний курс продажи уменьшился на 1 копейку до 41,67 гривен, курс евро вырос на 14 копеек до 48,81 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,12 гривен, евро по 48,13 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло увеличение валютных котировок на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс долара на 9 копеек. Единая европейская валюта подорожала значительнее – на 57 копеек.

Официальный курс на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,088 грн).

Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,571 грн).