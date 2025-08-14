ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар и евро немного подешевели в обменниках

Украина, Четверг 14 августа 2025 11:00
UA EN RU
Доллар и евро немного подешевели в обменниках Фото: Курс доллара снизился лишь на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара и евро в обменных пунктах Украины снизился по сравнению с предыдущим днем весьма незначительно – на 1-2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 августа средний курс продажи уменьшился на 1 копейку до 41,67 гривен, курс евро вырос на 14 копеек до 48,81 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,12 гривен, евро по 48,13 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло увеличение валютных котировок на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс долара на 9 копеек. Единая европейская валюта подорожала значительнее – на 57 копеек.

Официальный курс на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,088 грн).

Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,571 грн).

Курс евро к доллару

За период 1-14 августа официальный курс евро Европейского центрального банку к доллару вырос с 1,14 до 1,17 долларов, прироста составил 2,6%. Начиная с 1 января этого года евро подорожал по отношению к доллару на 13,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия