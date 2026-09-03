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Доллар и евро стремительно растут: курс НБУ на 4 сентября и чем вызвано подорожание

17:03 03.09.2026 Чт
2 мин
Евро добавил почти 30 копеек в день
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Доллар и евро стремительно растут: курс НБУ на 4 сентября и чем вызвано подорожание Фото: НБУ повысил официальный курс доллара и евро на 4 сентября (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на пятницу, 4 сентября. Американская валюта подорожала на 12 копеек, а евро – сразу на 29 копеек.

Какова стоимость доллара и евро 4 сентября и в чем причина подорожания, – в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 4 сентября.

Курс доллара составит 44,72 грн, что на 12 копеек больше, чем днем ранее. На 3 сентября американская валюта стоила 44,60 грн.

Евро 4 сентября обойдется в 51,93 грн. За день европейская валюта подорожала сразу на 29 копеек – накануне ее официальный курс составил 51,64 грн.

Доллар и евро стремительно растут: курс НБУ на 4 сентября и чем вызвано подорожание

Фото: официальный курс валют НБУ на 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

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В чем причина резкого роста валют?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для РБК-Украина объяснил резкий рост курсов накоплением негативных факторов, усиливающих давление на валютный рынок.

По его словам, среди таких факторов проблемы, связанные с атаками на портовую инфраструктуру, а также последствия масштабных российских обстрелов для бизнеса, логистики и ритейла.

Еще одним фактором эксперт назвал неопределенность по внешнему финансированию Украины из-за вопроса выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Это, по его словам, может влиять на ожидания рынка по поводу ритмичности поступления международной помощи.

Шевчишин также обратил внимание, что часть негативных факторов была известна рынку и раньше, однако заметный рост курсов начался именно сейчас. По его мнению, на ситуацию также влияет валютная политика Национального банка, обладающего оперативными данными о ситуации на рынке и может соответственно корректировать свои действия.

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