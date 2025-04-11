Долар і євро різко подорожчали: обмінники виставили нові курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 70 копійок до 46,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,10 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала ще на 30 копійок.

Офіційний курс на 11 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4031 гривень за 1 долар (+0,1280 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,8415 гривень за 1 євро (+0,2944 грн).

Інфляція та курс

Держстат зафіксував зростання інфляції в березні 2025 року. Ціни зросли за місяць на 1,5%, а річна інфляція сягнула 14,6%.

За прогнозом НБУ, інфляція піде на спад до початку літа. Аналітики вважають, до цього часу НБУ не проводитиме девальвацію гривні, оскільки боротиметься з інфляцією. Курс долара відновить активне зростання тільки в другій половині року, коли зростання цін сповільниться.