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Доллар и евро резко подорожали: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Пятница 11 апреля 2025 10:00
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Доллар и евро резко подорожали: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта резко подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 70 копеек до 46,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,10 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала еще на 30 копеек.

Официальный курс на 11 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4031 гривен за 1 доллар (+0,1280 грн).

Официальный курс евро составит 45,8415 гривен за 1 евро (+0,2944 грн).

Инфляция и курс

Госстат зафиксировал рост инфляции в марте 2025 года. Цены выросли за месяц на 1,5%, а годовая инфляция достигла 14,6%.

По прогнозу НБУ, инфляция пойдет на спад к началу лета. Аналитики считают, до этого времени НБУ не будет проводить девальвацию гривны, поскольку будет бороться с инфляцией. Курс доллара возобновит активный рост только во второй половине года, когда рост цен замедлится.

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