Курс валют НБУ

На четвер, 19 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 гривні. Для порівняння, у середу, 18 листопада, американська валюта коштувала 45,34 гривні. Таким чином, долар подешевшав на 14 копійок.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 18 листопада він становив 49,85 гривні, то на 19 листопада регулятор встановив його на рівні 49,57 гривні. Різниця становить 28 копійок.

Фото: курс валют НБУ на 19 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Курс долара і євро знизився: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 18 листопада

Чи може НБУ самостійно встановлювати курс валют

Як розповів у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, Національний банк має достатньо інструментів, щоб впливати на вартість іноземної валюти в Україні. Одним із головних ресурсів регулятора є валютні резерви, а його пропозиція на міжбанківському ринку може позначатися на ціні валюти.

За словами банкіра, Нацбанк не встановлює курс довільно, орієнтуючись на власні побажання. Для регулятора пріоритетом залишається стабільність і збереження довіри до курсової політики.

Мамедов пояснив, що завдяки міжнародній допомозі НБУ має значний валютний ресурс. За обсягами операцій на ринку жоден інший його учасник не може конкурувати з регулятором. Тому Нацбанк здатний впливати на вартість валюти через її пропозицію на міжбанку.

Водночас експерт звернув увагу на два важливі аспекти курсової політики НБУ.

Перший – поступовий перехід до більшої гнучкості валютного курсу. Регулятор демонструє, що гривня може як зміцнюватися, так і слабшати. За словами Мамедова, така політика допомагає бізнесу та населенню спокійніше сприймати коливання.

Зокрема, якщо долар спочатку дорожчає до 46–46,5 гривні, а згодом повертається до 45 гривень, люди бачать, що зростання не обов’язково є постійним. Це впливає на їхнє сприйняття ситуації на валютному ринку.

Другий аспект – помірна девальвація гривні зі збереженням валютних резервів. Як зазначив банкір, економічна ситуація передбачає певне знецінення національної валюти, однак Національний банк не зацікавлений у різких і неконтрольованих курсових коливаннях.

Читайте також: Долар може подорожчати до 46 гривень до кінця року: Сергій Мамедов дав прогноз курсу