НБУ підняв курс долара до рекордного значення

З 1 жовтня 2025 року офіційний курс зріс на 1,28 гривень або 3,1%.

Обмінний курс

Станом на ранок 6 січня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 7 копійок порівняно з 5 січня і становить 42,69 гривні, водночас курс євро зріс на 15 копійок - до 50,12 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,14 гривні (+0,07 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,44 гривні (+0,13 гривні).

Міжбанківський ринок

На міжбанку внаслідок торгів 5 січня курс долара перебував на рівні 42,42 - 42,45 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16-17 копійок вище за закриття торгової сесії 2 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,58-49,60 гривень (курс купівлі був вищим на 1-2 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).