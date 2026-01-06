НБУ поднял курс доллара до рекордного значения

С 1 октября 2025 года официальный курс вырос на 1,28 гривен или 3,1%.

Обменный курс

По состоянию на утро 6 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 7 копеек по сравнению с 5 января и составляет 42,69 гривны, при этом курс евро вырос на 15 копеек - до 50,12 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,14 гривны (+0,07 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,44 гривны (+0,13 гривны).

Межбанковский рынок

На межбанке в результате торгов 5 января курс доллара находился на уровне 42,42 – 42,45 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 16-17 копеек выше закрытия торговой сессии 2 января. Курс евро на межбанке составил 49,58-49,60 гривен (курс покупки был выше на 1-2 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).