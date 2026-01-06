НБУ поднял курс доллара до рекордного значения

НБУ поднял курс доллара на 6 января до рекордного значения - 42,42 гривен, что на 2 копейки больше предыдущего наибольшего значения - 42,40 (26 ноября).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
С 1 октября 2025 года официальный курс вырос на 1,28 гривен или 3,1%.
По состоянию на утро 6 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 7 копеек по сравнению с 5 января и составляет 42,69 гривны, при этом курс евро вырос на 15 копеек - до 50,12 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,14 гривны (+0,07 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,44 гривны (+0,13 гривны).
На межбанке в результате торгов 5 января курс доллара находился на уровне 42,42 – 42,45 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 16-17 копеек выше закрытия торговой сессии 2 января. Курс евро на межбанке составил 49,58-49,60 гривен (курс покупки был выше на 1-2 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).
Возможный рост курса доллара к гривне до конца 2026 года может составить 5-6%, т. е. официальный курс доллара может вырасти к 44,3-44,8 гривен, согласно оценкам опрошенных РБК-Украина экспертов. Прогноз инвестиционной группы ICU - это 44,3 гривны за доллар, KSE Institute (“Киевская школа экономики”) - 44,8 гривен и инвестиционной компании Concorde Capital - 44,8 гривен.
Таким образом, эксперты прогнозируют умеренную девальвацию гривны относительно доллара в течение 2026 года, апеллируя к наличию у Нацбанка всех инструментов для избежания шоковых ситуаций. "Скорее всего, в следующем году политика НБУ не изменится, поэтому обесценивание гривны будет постепенное", - прокомментировал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.