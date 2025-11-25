UA

Долар і євро подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінниках підвищився на 8 копійок (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 25 листопада продовжив помірно зростати. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала на 8 копійок, а євро додав у ціні 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

До ранку 25 листопада середня ціна продажу долара в обмінниках сягнула 42,72 гривні, що на 8 копійок вище рівня попереднього дня. Євро також трохи зміцнився: його вартість підвищилася до 49,35 гривні. Купівля валюти також подорожчала. Долар у середньому приймають по 42,15 гривні – зростання становило ті самі 8 копійок. Євро купують по 48,73 гривні, що на 7 копійок більше, ніж 24 листопада.

На міжбанківському ринку торги 24 листопада завершилися в діапазоні 42,47-42,50 гривні за долар. Порівняно із закриттям 21 листопада курс зріс на 23 копійки.

За даними Європейського центрального банку, з 2 січня по 24 листопада 2025 року євро зміцнився до долара на 12 центів. На 24 листопада ЄЦБ зафіксував курс 1,15 долара за євро, тоді як на початку року показник становив 1,03 долара.

Офіційний курс

Офіційний курс долара на 25 листопада 2025 року становить 42,3713 гривні за одиницю валюти. Це є історичним максимумом для вартості валюти США щодо гривні. Попередній рекорд було встановлено 13 січня 2025 року, коли курс сягав 42,28 гривні.

З початку 2025 року долар додав у ціні 35 копійок: 1 січня його вартість становила 42,02 гривні. Від початку листопада американська валюта зросла ще на 40 копійок - у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

Прогноз курсу долара

За оцінками аналітиків, курс долара в Україні буде поступово зростати. Однак до кінця року він, найімовірніше, не перевищить позначку в 45 гривень. Згідно з опитуванням фінансових експертів, проведеним Національним банком у жовтні 2025 року, протягом найближчих 12 місяців долар може наблизитися до рівня близько 44,05 гривні.

