Доллар и евро подорожали в обменниках

К утру 25 ноября средняя цена продажи доллара в обменниках достигла 42,72 гривны, что на 8 копеек выше уровня предыдущего дня. Евро также немного укрепился: его стоимость повысилась до 49,35 гривны. Покупка валюты также подорожала. Доллар в среднем принимают по 42,15 гривны – рост составил те же 8 копеек. Євро покупают по 48,73 гривны, что на 7 копеек больше, чем 24 ноября.

На межбанковском рынке торги 24 ноября завершились в диапазоне 42,47–42,50 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 21 ноября курс вырос на 23 копейки.

По данным Европейского центрального банка, с 2 января по 24 ноября 2025 года евро укрепился к доллару на 12 центов. На 24 ноября ЕЦБ зафиксировал курс 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года показатель составлял 1,03 доллара.

Официальный курс

Официальный курс доллара на 25 ноября 2025 года составляет 42,3713 гривны за единицу валюты. Это является историческим максимумом для стоимости валюты США по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был установлен 13 января 2025 года, когда курс достигал 42,28 гривны.

С начала 2025 года доллар прибавил в цене 35 копеек: 1 января его стоимость составляла 42,02 гривны. С начала ноября американская валюта выросла еще на 40 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.