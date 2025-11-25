Доллар и евро подорожали в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 25 ноября продолжил умеренно расти. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 8 копеек, а евро прибавил в цене 7 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
К утру 25 ноября средняя цена продажи доллара в обменниках достигла 42,72 гривны, что на 8 копеек выше уровня предыдущего дня. Евро также немного укрепился: его стоимость повысилась до 49,35 гривны. Покупка валюты также подорожала. Доллар в среднем принимают по 42,15 гривны – рост составил те же 8 копеек. Євро покупают по 48,73 гривны, что на 7 копеек больше, чем 24 ноября.
На межбанковском рынке торги 24 ноября завершились в диапазоне 42,47–42,50 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 21 ноября курс вырос на 23 копейки.
По данным Европейского центрального банка, с 2 января по 24 ноября 2025 года евро укрепился к доллару на 12 центов. На 24 ноября ЕЦБ зафиксировал курс 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года показатель составлял 1,03 доллара.
Официальный курс доллара на 25 ноября 2025 года составляет 42,3713 гривны за единицу валюты. Это является историческим максимумом для стоимости валюты США по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был установлен 13 января 2025 года, когда курс достигал 42,28 гривны.
С начала 2025 года доллар прибавил в цене 35 копеек: 1 января его стоимость составляла 42,02 гривны. С начала ноября американская валюта выросла еще на 40 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.
По оценкам аналитиков, курс доллара в Украине будет постепенно расти. Однако до конца года он, вероятнее всего, не превысит отметку в 45 гривен. Согласно опросу финансовых экспертов, проведенному Национальным банком в октябре 2025 года, в течение ближайших 12 месяцев доллар может приблизиться к уровню около 44,05 гривны.