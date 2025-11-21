ua en ru
Долар і євро подорожчали в обмінниках

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 11:25
Долар і євро подорожчали в обмінниках Курс долара в обмінниках підвищився на 5 копійок (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 21 листопада підвищився на 5 копійок. Євро також подорожчав. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 8 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

До ранку 21 листопада середній курс продажу долара зріс на 5 копійок порівняно з 20 листопада і сягнув 42,43 гривні. Євро також подорожчав – його вартість збільшилася на 8 копійок і становить 49,11 гривні.

У пунктах обміну валют долар у середньому купують по 41,89 гривні (+4 копійки), а євро – по 48,46 гривні (+5 копійок).

До закриття міжбанківських торгів 20 листопада долар перебував у коридорі 42,21-42,24 гривні за долар (купівля/продаж). Порівняно з результатами 19 листопада котирування додали 13 копійок.

За даними Європейського центрального банку, з 2 січня до 20 листопада 2025 року євро посилив свої позиції щодо долара. За цей період європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 20 листопада ЄЦБ встановив курс на рівні 1,15 долара за євро, тоді як на початку року він був 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара щодо гривні - американська валюта подорожчала на 6 копійок. Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на рівні 48,5161 гривні, водночас євро ослаб: порівняно з 20 листопада його вартість знизилася на 22 копійки.

З початку року долар додав 13 копійок. 1 січня 2025 року він коштував 42,02 гривні. З початку листопада зростання становило 18 копійок, оскільки в перший день місяця курс перебував на рівні 41,97 гривні за долар.

Прогноз курсу долара

Найближчим часом курс долара, за оцінкою керівника з продажу "Банку Авангард" Юрія Крохмаля, утримуватиметься в діапазоні 41,9-42,15 гривні. Він вважає, що такі значення відповідають поточній позиції НБУ.

"Найближчими тижнями можна очікувати помірних коливань саме в цих межах", - підкреслив експерт.

Курс долара Курс в обмінниках Курс євро Курси валют
