ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро подорожали в обменниках

Украина, Пятница 21 ноября 2025 11:25
UA EN RU
Доллар и евро подорожали в обменниках Курс доллара в обменниках повысился на 5 копеек (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 21 ноября повысился на 5 копеек. Евро также подорожал. Курс единой европейской валюты повысился на 8 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 21 ноября средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек по сравнению с 20 ноября и достиг 42,43 гривны. Евро также подорожал – его стоимость увеличилась на 8 копеек и составляет 49,11 гривны.

В пунктах обмена валют доллар в среднем покупают по 41,89 гривны (+4 копейки), а евро – по 48,46 гривны (+5 копеек).

К закрытию межбанковских торгов 20 ноября доллар находился в коридоре 42,21–42,24 гривны за доллар (покупка/продажа). По сравнению с результатами 19 ноября котировки прибавили 13 копеек.

По данным Европейского центрального банка, со 2 января по 20 ноября 2025 года евро усилил свои позиции по отношению к доллару. За этот период европейская валюта подорожала на 12 центов. На 20 ноября ЕЦБ установил курс на уровне 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года он был 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне – американская валюта подорожала на 6 копеек. Официальный курс евро на 21 ноября установлен на уровне 48,5161 гривны, при этом евро ослаб: по сравнению с 20 ноября его стоимость снизилась на 22 копейки.

С начала года доллар прибавил 13 копеек . 1 января 2025 года он стоил 42,02 гривны. С начала ноября рост составил 18 копеек, поскольку в первый день месяца курс находился на уровне 41,97 гривны за доллар.

Прогноз курса доллара

Ближайшее время курс доллара, по оценке руководителя по продажам "Банка Авангард" Юрия Крохмаля, будет удерживаться в диапазоне 41,9–42,15 гривны. Он считает, что такие значения соответствуют текущей позиции НБУ.

"В ближайшие недели можно ожидать умеренных колебаний именно в этих пределах", - подчеркнул эксперт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте