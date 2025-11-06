Долар і євро подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 6 листопада підвищився на 25 копійок. Євро також зміцнилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 листопада середній курс продажу долара підвищився на 25 копійок порівняно з 5 листопада і становить 42,50 гривні, курс євро підвищився на 3 копійки до 48,77 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,71 гривні (-0,01), євро – по 48,16 гривні.

До закриття міжбанку 5 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 4 листопада зростання становило 1 копійку.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 5 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 11 центів. На 5 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,14 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 5 листопада порівняно з попереднім днем на 1 копійку – до 42,0671. Курс євро, зі свого боку, практично не змінився і дорівнює 48,3351.

З початку року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.