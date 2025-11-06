ua en ru
Долар і євро подорожчали в обмінниках

Україна, Четвер 06 листопада 2025 11:04
Курс долара в обмінниках збільшився на 25 копійок
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 6 листопада підвищився на 25 копійок. Євро також зміцнилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 листопада середній курс продажу долара підвищився на 25 копійок порівняно з 5 листопада і становить 42,50 гривні, курс євро підвищився на 3 копійки до 48,77 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,71 гривні (-0,01), євро – по 48,16 гривні.

До закриття міжбанку 5 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 4 листопада зростання становило 1 копійку.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 5 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 11 центів. На 5 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,14 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 5 листопада порівняно з попереднім днем на 1 копійку – до 42,0671. Курс євро, зі свого боку, практично не змінився і дорівнює 48,3351.

З початку року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Прогноз курсу долара

Найближчим часом на валютний ринок буде тиснути енергетичний фактор – можливі перебої з електропостачанням можуть підвищити інфляційні ризики та попит на валюту. Водночас Нацбанк тримає ситуацію під контролем завдяки інтервенціям і високій обліковій ставці, повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

НБУ не дозволить курсу вийти за межі керованої гнучкості, запевняє експерт. Курси валют найближчим часом коливатимуться в межах 41,8-42,2 гривні за долар і 48-49,5 гривні за євро.

Курс долара Курс в обмінниках Курс євро Курси валют
