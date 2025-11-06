Доллар и евро подорожали в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 6 ноября повысился на 25 копеек. Евро также укрепилось. Курса единой европейской валюты повысился на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 ноября средний курс продажи доллара повысился на 25 копеек по сравнению с 5 ноября и составляет 42,50 гривны, курс евро повысился на 3 копейки до 48,77 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,71 гривны (-0,01), евро по 48,16 гривны.

К закрытию межбанка 5 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,06–42,09 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 4 ноября рост составил 1 копейку.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 5 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 11 центов. На 5 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,14 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 5 ноября по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку – до 42,0671. Курс евро, в свою очередь, практически не изменился и равняется 48,3351.

С начала года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября доллар вырос на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.