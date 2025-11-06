ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро подорожали в обменниках

Украина, Четверг 06 ноября 2025 11:04
UA EN RU
Доллар и евро подорожали в обменниках Курс доллара в обменниках повысился на 25 копеек (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 6 ноября повысился на 25 копеек. Евро также укрепилось. Курса единой европейской валюты повысился на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 ноября средний курс продажи доллара повысился на 25 копеек по сравнению с 5 ноября и составляет 42,50 гривны, курс евро повысился на 3 копейки до 48,77 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,71 гривны (-0,01), евро по 48,16 гривны.

К закрытию межбанка 5 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,06–42,09 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 4 ноября рост составил 1 копейку.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 5 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 11 центов. На 5 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,14 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 5 ноября по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку – до 42,0671. Курс евро, в свою очередь, практически не изменился и равняется 48,3351.

С начала года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября доллар вырос на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

В ближайшее время на валютный рынок будет давить энергетический фактор – возможные перебои с электроснабжением могут повысить инфляционные риски и спрос на валюту. В то же время, Нацбанк держит ситуацию под контролем благодаря интервенциям и высокой учетной ставке, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

НБУ не позволит курсу выйти за пределы управляемой гибкости, уверяет эксперт. Курсы валют в ближайшее время будут колебаться в пределах 41,8–42,2 гривны за доллар и 48–49,5 гривны за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины