Долар і євро подорожчали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку вересня.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,85 гривень.

Станом на ранок 2 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,85 гривень.

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про стабільний попит на валюту на готівковому ринку. Населення України у вересні 2025 року купило в банках 356 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.

Загалом від початку року українці купили в банках 4,854 млрд доларів.