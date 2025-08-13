ua en ru
Долар і євро подорожчали в обмінниках

Україна, Середа 13 серпня 2025 10:45
Долар і євро подорожчали в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках трохи зріс (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 13 серпня збільшився на 5 копійок, а євро на 16 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 серпня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок порівняно з 12 серпня і становив 41,68 гривень, курс євро збільшився на 16 копійок до 48,67 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,14 гривень, євро - по 48,01 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,47-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 10 копійок порівняно із закриттям 12 серпня.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 13 серпня порівняно з 12 серпня на 1 копійку - до 41,4268, водночас курс євро знизили на 12 копійок і він становив 48,0758 гривень.

Валютні інтервенції НБУ

Для регулювання вартості долара на міжбанківському валютному ринку НБУ проводить валютні інтервенції. Здебільшого Національний банк продає валюту, щоб задовольнити попит і не допустити девальвації. Протягом січня-липня НБУ продав на міжбанківському ринку валюти на загальну суму 20,9 млрд доларів. Середній обсяг інтервенцій НБУ на місяць становив близько 3 млрд доларів.

