Доллар и евро подорожали в обменниках

Украина, Среда 13 августа 2025 10:45
Доллар и евро подорожали в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках немного вырос (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 13 августа увеличился на 5 копеек, а евро на 16 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 августа средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек по сравнению с 12 августа и составил 41,68 гривен, курс евро увеличился на 16 копеек до 48,67 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,14 гривен, евро по 48,01 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 10 копеек по сравнению с закрытием 12 августа.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 13 августа по сравнению с 12 августа на 1 копейки – до 41,4268, при это курс евро был снижен на 12 копеек и составил 48,0758 гривен.

Валютные интервенции НБУ

Для регулирования стоимости доллара на межбанковском валютном рынке НБУ проводит валютные интервенции. В основном Национальный банк продает валюту, чтобы удовлетворить спрос и не допустить девальвации. На протяжении января-июля НБУ продал на межбанковском рынке валюты на общую сумму 20,9 млрд долларов. Средний объем интервенций НБУ в месяц составил около 3 млрд долларов.

