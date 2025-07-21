Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 22 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8194 гривень за 1 долар (+0,0680 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,7907 гривень за 1 євро (+0,1837 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,82-41,85 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро зріс до 48,95 гривень.
Інвестиційна компанія ICU поліпшила прогноз щодо курсу долара на 2025 рік до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43,5 грн/долар.
"Залишається мало сумнівів у тому, що центральний банк зможе і матиме змогу утримувати курс гривні на високому рівні щонайменше протягом наступних 12 місяців", - ідеться в прогнозі.
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