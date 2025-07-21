Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

Прогноз курсу

Інвестиційна компанія ICU поліпшила прогноз щодо курсу долара на 2025 рік до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43,5 грн/долар.

"Залишається мало сумнівів у тому, що центральний банк зможе і матиме змогу утримувати курс гривні на високому рівні щонайменше протягом наступних 12 місяців", - ідеться в прогнозі.

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