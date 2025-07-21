Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы

Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8194 гривен за 1 доллар (+0,0680 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,7907 гривен за 1 евро (+0,1837 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро вырос до 48,95 гривен.