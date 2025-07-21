Доллар и евро подорожали: НБУ установил официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8194 гривен за 1 доллар (+0,0680 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,7907 гривен за 1 евро (+0,1837 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро вырос до 48,95 гривен.
Инвестиционная компания ICU улучшила прогноз по курсу доллара на 2025 год до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43,5 грн/доллар.
"Остается мало сомнений в том, что центральный банк сможет и будет иметь возможность удерживать курс гривны на высоком уровне как минимум в течение следующих 12 месяцев", - говорится в прогнозе.
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