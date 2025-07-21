Обмінники опустили курс долара нижче 42 гривень і підняли євро до 49 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України впав нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.

Станом на ранок 21 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,95 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня найбільші сюрпризи можливі тільки з курсом євро.

За його оцінкою, євро буде торгуватися за курсом 48,5-49,5 гривні, а курс американської валюти буде перебувати нижче позначки в 42 гривні.

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