Долар і євро подешевшали: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 26 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,105 гривень, євро по 47,50 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).