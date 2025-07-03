Долар і євро подешевшали: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 3 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8116 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро подешевшав після історичного максимуму.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,72-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 8 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,60 гривень.

Станом на ранок 3 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,70 гривень.

Рекомендації МВФ

МВФ у Меморандумі з Україною заявив, що курс гривні до долара, який контролює Національний банк України, має більше відображати ринкову ситуацію.

Як зазначають експерти МВФ, стратегія НБУ щодо інтервенцій на міжбанківському валютному ринку має підтримувати гнучкість обмінного курсу.

Надмірне використання інтервенцій для короткострокової стабілізації цін може послабити відновлення інфляційного таргетування як номінального якоря. Тому інтервенції мають бути точно вивірені для забезпечення достатнього рівня резервів, додали у фонді.

Фактично рекомендації МВФ говорять про те, що НБУ слід відновити девальвацію гривні.

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