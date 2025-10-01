Долар і євро подешевшали в обмінниках на початку місяця

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про зниження попиту на валюту на безготівковому ринку. НБУ продав у вересні 2,3 млрд доларів. Це мінімальний рівень з квітня.

Обсяг продажів з початку року сягнув 26 млрд доларів. Однак він із запасом покривається міжнародною допомогою Україні, яка вже перевищила 30 млрд доларів.