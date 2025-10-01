Доллар и евро подешевели в обменниках в начале месяца

По состоянию на утро 1 октября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 47,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,08-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,142 гривен за 1 доллар (-0,1756 грн).

Ниже курс был 10 сентября - 41,1237 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 48,3028 гривен за 1 евро (-0,1380 грн).