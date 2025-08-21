Долар і євро подешевшали в обмінниках

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 21 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3782 гривень за 1 долар (+0,0225 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1684 гривень за 1 євро (-0,1557 грн).