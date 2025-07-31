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Долар і євро подешевшали в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 липня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро знизився на 30 копійок до 48,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7662 гривень за 1 долар (-0,0224 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.

Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,0759 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у серпні курс гривні в Україні формуватиметься під впливом кількох головних чинників - від дій Національного банку до перебігу війни.

За базовим сценарієм, ринок залишатиметься збалансованим: істотних перекосів у співвідношенні попиту і пропозиції не прогнозується

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