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Долар і євро подешевшали в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта коштує дорожче 49 гривень.

Офіційний курс на 9 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8462 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).

Офіційний курс євро становитиме 49,0563 гривень за 1 євро (+0,0278 грн).

 

 

Очікування українців

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, економічні очікування українців у травні 2025 року не зазнали суттєвих змін.

Єдина значуща зміна - підвищення індексу девальваційних очікувань, населення України очікує зростання курсу долара протягом найближчих трьох місяців.

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