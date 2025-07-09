Долар і євро подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,45 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,50 гривень. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня. Офіційний курс Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта коштує дорожче 49 гривень. Офіційний курс на 9 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8462 гривень за 1 долар (+0,0487 грн). Офіційний курс євро становитиме 49,0563 гривень за 1 євро (+0,0278 грн).