Доллар и евро подешевели в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 9 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.
Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8462 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).
Официальный курс евро составит 49,0563 гривен за 1 евро (+0,0278 грн).
Ожидания украинцев
По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, экономические ожидания украинцев в мае 2025 года не претерпели существенных изменений.
Единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев
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