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Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Среда 09 июля 2025 10:00
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Доллар и евро подешевели в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.

Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8462 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).

Официальный курс евро составит 49,0563 гривен за 1 евро (+0,0278 грн).

Ожидания украинцев

По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, экономические ожидания украинцев в мае 2025 года не претерпели существенных изменений.

Единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев

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