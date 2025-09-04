Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3494 гривень за 1 долар (-0,0225 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1348 гривень за 1 євро (-0,0676 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,55 гривень, курс євро до 48,55 гривень.
Міжнародні резерви України протягом серпня 2025 року зросли на 3 млрд доларів до 46 млрд доларів. Обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дасть можливість збільшити резерви до 53,7 млрд доларів.