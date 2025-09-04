UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3494 гривень за 1 долар (-0,0225 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1348 гривень за 1 євро (-0,0676 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,55 гривень, курс євро до 48,55 гривень.

 

Резерви України

Міжнародні резерви України протягом серпня 2025 року зросли на 3 млрд доларів до 46 млрд доларів. Обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дасть можливість збільшити резерви до 53,7 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ