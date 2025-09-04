Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси

Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3494 гривень за 1 долар (-0,0225 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1348 гривень за 1 євро (-0,0676 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,55 гривень, курс євро до 48,55 гривень.