Доллар и евро подешевели: НБУ обновил официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3494 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,1348 гривен за 1 евро (-0,0676 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал до 41,55 гривен, курс евро до 48,55 гривен.
Международные резервы Украины в течение августа 2025 года выросли на 3 млрд долларов до 46 млрд долларов. Объем является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.
Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это даст возможность увеличить резервы до 53,7 млрд долларов.