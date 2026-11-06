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Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 9 ноября и стоит ли сейчас покупать валюту

16:16 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 9 ноября и стоит ли сейчас покупать валюту Фото: Национальный банк снизил официальный курс доллара и евро на начало новой недели (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 9 ноября. Обе основные иностранные валюты продолжили дешеветь по отношению к гривне.

Как изменились официальные курсы доллара и евро, а также почему украинцам не следует торопиться с покупкой американской валюты, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на понедельник, 9 ноября, официальный курс доллара установлен на уровне 45,32 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, 6 ноября американская валюта подешевела на 12 копеек – тогда ее курс составлял 45,44 гривны.

Евро тоже потерял в стоимости. В начале новой недели официальный курс европейской валюты составит 50,65 гривны, что на 39 копеек меньше по сравнению с пятницей, когда он равнялся 51,04 гривны.

Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 9 ноября и стоит ли сейчас покупать валюту
Фото: курс валют НБУ на 9 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Стоит ли сейчас покупать доллары

Несмотря на понижение официального курса, доллар уже пересек психологическую отметку в 45 гривен. Поэтому украинцы могут постепенно привыкать к новому курсовому уровню, однако спешить с покупкой валюты по высоким ценам не стоит.

В комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой пояснил, что преодоление психологического рубежа в 45 гривен может постепенно снизить эмоциональную реакцию граждан на колебания курса.

По его словам, отметка, ранее воспринимавшаяся как своеобразная курсовая граница, все больше будет становиться обычной частью рыночной динамики.

В то же время банкир обратил внимание на то, что психологические ожидания нередко побуждают людей к неоправданным валютным покупкам.

Поэтому Тарас Лесовой советует не спешить с приобретением долларов по завышенным ценам, а ориентироваться, прежде всего, на собственные финансовые потребности и реальную ситуацию на валютном рынке.

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