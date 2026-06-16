Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 17 червня та чому важливі гривневі депозити

Головне:

Долар подешевшав : офіційний курс знизився до 44,78 грн.

: офіційний курс знизився до 44,78 грн. Євро також втратив позиції : курс опустився до 51,94 грн.

: курс опустився до 51,94 грн. Захист заощаджень : НБУ прагне зберегти дохідність гривневих інструментів вищою за інфляцію.

: НБУ прагне зберегти дохідність гривневих інструментів вищою за інфляцію. Вплив на валютний ринок: це допомагає стримувати попит на іноземну валюту та підтримувати гривню.

Курс валют НБУ

НБУ на 17 червня встановив офіційний курс долара на рівні 44,78 гривні, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше (44,81 грн).

Євро після зростання напередодні дещо подешевшав. Офіційний курс європейської валюти становить 51,94 гривні, що на 9 копійок нижче, ніж 16 червня (52,03 грн).

Таким чином, після кількох днів коливань обидві основні валюти демонструють незначне зниження щодо гривні. Водночас курсова динаміка залишається помірною, без різких стрибків.

Курс валют НБУ на 17 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому НБУ захищає гривневі заощадження

У Нацбанку наголошують, що прагнуть утримувати реальні процентні ставки за строковими гривневими інструментами на рівні, який дозволяє захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення.

Ідеться про ситуацію, коли дохідність депозитів та інших гривневих інструментів компенсує або перевищує рівень інфляції. У такому разі українцям вигідніше зберігати кошти в гривні, а не переводити їх у валюту.

У НБУ пояснюють, що така політика допомагає зменшити ризик перетікання гривневих заощаджень на валютний ринок. Відповідно, знижується додатковий тиск на курс гривні, ціни та інфляційні очікування.

Як це впливає на курс валют

Регулятор зазначає, що захист гривневих заощаджень є одним з інструментів забезпечення цінової стабільності.

Чим більше українців зберігають кошти в гривневих інструментах, тим меншим є попит на іноземну валюту. Це допомагає підтримувати стабільність валютного ринку та робить курсові коливання більш контрольованими.

Саме тому процентна політика НБУ залишається одним із ключових чинників, які впливають не лише на депозити, а й на ситуацію з курсом гривні.