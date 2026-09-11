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Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 14 вересня та чому ціни можуть рости за стабільного курсу

17:05 11.09.2026 Пт
2 хв
Які ціни на валюту встановив Нацбанк?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на 14 вересня (колаж РБК-Україна)

На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар практично не змінився в ціні, тоді як євро помітно подешевшало.

Який офіційний курс встановив НБУ та чому ціни в Україні можуть зростати навіть за стабільного курсу гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 14 вересня, офіційний курс долара на рівні 44,54 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 1 копійку.

Офіційний курс євро становить 51,63 грн. Європейська валюта втратила в ціні 13 копійок порівняно з курсом, встановленим на 11 вересня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро дешевшають в ціні: курс валют у банках та обмінниках на 11 вересня

Чому ціни можуть зростати за стабільного курсу

Попри відносну стабільність валютного курсу, ціни всередині країни можуть поступово зростати. Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, курс валют є лише одним із компонентів собівартості товарів і послуг.

За його словами, на ціни впливають наслідки ракетно-дронових атак, втрати підприємств, необхідність перебудовувати логістику та додаткові витрати бізнесу на енергетичну автономність, страхування ризиків, резервні маршрути й обладнання.

''Бізнес дедалі частіше змушений закладати в сьогоднішню ціну не лише вже зазнані збитки, а й потенційні витрати найближчого майбутнього'', – зазначив експерт.

Лєсовий вважає, що така ситуація поступово формує так звану ''воєнну інфляцію''. У вересні на окремих товарних ринках і в секторі послуг ціни можуть зрости приблизно на 5%. Водночас там, де через форс-мажорні обставини виникне дефіцит пропозиції, подорожчання може сягнути 10%.

Експерт наголосив, що це може відбуватися навіть за майже незмінного курсу гривні.

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