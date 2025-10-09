Долар і євро почали зростати в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 9 жовтня збільшився на 15 копійок, а євро подорожчало на 6 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 9 жовтня середній курс продажу долара зріс на 15 копійок порівняно з 8 жовтня і становив 41,67 гривень, курс євро зріс на 6 копійок до 48,67 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,11 гривні, євро по 48,03 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,47-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 16 копійок порівняно із закриттям 8 жовтня.
Національний банк України підвищив курс долара на 9 жовтня порівняно з 8 жовтня на 9 копійок - до 41,4024, водночас курс євро знизили на 4 копійки і він становив 48,1386 гривень.
Офіційний курс долара за період із 1 січня до 9 жовтня знизився з 42,03 до 41,4 гривні (зниження становило 1,5%). За цей самий період курс євро зріс із 43,69 до 48,14 гривні, зростання становило 10,2%. Значне зростання євро по відношенню до долара пояснюється ризиками і невизначеністю, які створила політика адміністрації президента США Дональда Трампа.