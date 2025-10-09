RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро начали расти в обменниках

Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 15 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 9 октября увеличился на 15 копеек, а евро подорожало на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 октября средний курс продажи доллара вырос на 15 копеек по сравнению с 8 октября и составил 41,67 гривен, курс евро вырос на 6 копеек до 48,67 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,11 гривне, евро по 48,03 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 16 копеек по сравнению с закрытием 8 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 9 октября по сравнению с 8 октября на 9 копеек – до 41,4024, при этом курс евро был снижен на 4 копейки и составил 48,1386 гривен.

Курс долара и евро в 2025 году

Официальный курс доллара за период с 1 января по 9 октября снизился с 42,03 до 41,4 гривны (снижение составило 1,5%). За этот же период курс евро вырос с 43,69 до 48,14 гривны, рост составил 10,2%. Значительный рост евро по отношению к доллару объясняеться рисками и неопределенностью, которые создала политика администрации президента США Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют