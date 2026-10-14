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Банки й обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

10:32 14.10.2026 Ср
4 хв
aimg Анастасія Мацепа
Банки й обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро Фото: банки та обмінники оновили курси валют (РБК-Україна)
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У середу, 14 жовтня, банки та обмінники оновили курси долара й євро. Вартість валюти залежить від установи та способу обміну – готівкового чи безготівкового.

Які банки пропонують найкращі умови для купівлі валюти та де вигідніше її здати, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 14 жовтня обмінники купують долар у клієнтів у середньому по 45,05 грн. Порівняно з 13 жовтня курс зріс на 1 копійку. Продаж американської валюти подорожчав на 3 копійки – до 45,23 грн.

Євро також зріс у ціні. Курс купівлі європейської валюти підвищився на 11 копійок – до 50,74 грн, а продажу – на 10 копійок, до 51,00 грн.

Банки й обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро
Фото: курс валют в обмінниках 14 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,25 грн, а для карток – по 45,24 грн. Обидва курси залишилися на рівні попереднього банківського дня. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,65 грн, а для карток – по 44,80 грн, також без змін.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,90 грн – на 20 копійок дорожче, ніж 13 жовтня. Для карток курс продажу становить 51,02 грн, що на 26 копійок більше за попередній показник. Банк купує євро у відділеннях по 49,90 грн (+20 копійок), а для карток – по 50,21 грн (+16 копійок).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,29 грн, а для карток – по 45,45 грн. В обох випадках курс зріс на 10 копійок. Банк купує американську валюту в застосунку по 45,00 грн (+10 копійок), а для карток – по 44,90 грн (+10 копійок).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,90 грн (+20 копійок), а для карток – по 51,05 грн (+15 копійок). Курс купівлі європейської валюти в застосунку становить 50,25 грн (+20 копійок), а для карток – 50,10 грн (+20 копійок).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні та за комерційним курсом продають по 45,50 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні. Готівковий курс купівлі становить 44,90 грн (+10 копійок), а комерційний – 45,00 грн (+10 копійок).

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Обидва показники залишилися без змін.

У Monobank долар продають по 45,23 грн – без змін порівняно з 13 жовтня. Курс купівлі зріс на 7 копійок і становить 44,90 грн.

Євро в Monobank коштує 50,99 грн під час продажу (+24 копійки), а курс купівлі підвищився на 22 копійки – до 50,30 грн.

Банки й обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро
Фото: курси валют у банках 14 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Monobank – 45,23 грн. У ПриватБанку для карток американська валюта коштує 45,24 грн, а у відділеннях – 45,25 грн. В Ощадбанку долар продають по 45,29 грн через ''Мобільний Ощад'' і по 45,45 грн для карток. У ПУМБ курс становить 45,50 грн.

Євро найдешевше можна придбати у відділеннях ПриватБанку та в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,90 грн. У Monobank курс продажу становить 50,99 грн, у ПУМБ – 51,00 грн, а для карток ПриватБанку – 51,02 грн. Найвищий курс серед наведених пропозицій – в Ощадбанку для карток, де євро продають по 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків – 45,00 грн. Стільки пропонують Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ за комерційним курсом. У Monobank, Ощадбанку для карток і ПУМБ за готівкового обміну долар купують по 44,90 грн. ПриватБанк пропонує 44,80 грн для карток і 44,65 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ та Monobank – по 50,30 грн. В Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' за євро пропонують 50,25 грн, а в ПриватБанку для карток – 50,21 грн. В Ощадбанку для карток курс купівлі становить 50,10 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 49,90 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

  • Monobank – 45 230 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 250 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 290 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 450 грн.
  • ПУМБ – 45 500 грн.

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