Долар і євро пішли вниз: курс в банках та обмінниках на 3 квітня та де найвигідніше

Головне: Основна тенденція . Валюта почала дешевшати. Долар і євро втратили в ціні в обмінниках, а банки знизили курс долара, залишивши євро на рівні вчорашнього дня.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах сьогодні спостерігається зниження вартості обох валют.

Долар можна придбати в середньому за 43,70 грн (-5 коп.), а здати американську валюту - за 43,58 грн (-2 коп.).

Вартість євро при купівлі для населення в обмінниках в середньому становить 50,70 грн (-20 коп.), а при здачі європейську валюту приймають за 50,49 грн (-16 коп.).

Курс у банках

Банківські установи також скоригували свої показники, при цьому євро для купівлі залишається на позначці попереднього дня.

Так, середня ціна купівлі долара в касах банків становить 44,05 грн (-4 коп.). Здати американську валюту можна за курсом 43,55 грн (-5 коп.).

При цьому банки сьогодні тримають курс євро на рівні вчорашнього ранку. По 51,00 грн при купівлі та по 50,35 грн при прийомі в банківських касах.

ПриватБанк 3 квітня продає долар у відділеннях по 44,05 грн і така сама ціна встановлена і для безналу. Євро в касах банку можна купити по 50,85 гривні, а для карток - 51,02 гривні.

Ощадбанк продає долар у відділеннях по 44,20 гривень, а для карток - 44,15 гривні. В мобільному "Ощаді" курс на рівні 44 гривні.

У відділеннях банків "Пумб" долар сьогодні можна купити по 44,10 гривні, а безнал - по 43,90 гривні. Євро в касах банку сьогодні коштує 51,20 гривню, а купити онлайн можна по 51 гривні.

Monobank виставив курс долара у сумі 44,03 гривні при продажі, а євро продає по 50,31 гривні.

