ua en ru
Вт, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро пішли на спад: курс НБУ на 26 серпня та яка реальна дохідність від депозиту

16:45 25.08.2026 Вт
2 хв
Американська та європейська валюти втратили в ціні
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро пішли на спад: курс НБУ на 26 серпня та яка реальна дохідність від депозиту Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 26 серпня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на середу, 26 серпня. Обидві валюти взяли курс на зниження.

Яким буде курс валют завтра та скільки можуть принести 100 тисяч гривень на депозиті, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 26 серпня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, коли американська валюта коштувала 44,70 грн, курс знизився на 3 копійки.

Європейська валюта також подешевшала. На середу Нацбанк встановив курс євро на рівні 51,08 грн, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше.

Долар і євро пішли на спад: курс НБУ на 26 серпня та яка реальна дохідність від депозиту

Фото: офіційний курс валют НБУ на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар нижче 45: курс валют у найбільших банках та обмінниках на 25 серпня

Скільки принесуть 100 тисяч гривень

Порівнюючи гривневий депозит із купівлею долара, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов у коментарі РБК-Україна радить враховувати саме реальну дохідність після сплати податків.

Якщо розмістити 100 тисяч гривень на шість місяців під 17,5% річних, чистий дохід становитиме приблизно 6,7 тисячі гривень.

Тобто за пів року вкладник матиме близько 106,7 тисячі гривень.

За словами банкіра, для отримання такого самого фінансового результату від купівлі долара американська валюта мала б за шість місяців подорожчати більш ніж на 6,7%.

Наприклад, якщо на момент купівлі долар коштує 45 грн, для аналогічного результату його курс мав би зрости приблизно до 48 грн за долар. При цьому в розрахунку не враховується різниця між курсами купівлі та продажу валюти.

Читайте також: Курс долара у вересні: експерт назвав чотири фактори, які впливатимуть на валютний ринок
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Україна отримала партію ракет до систем ППО Patriot, - Зеленський
Україна отримала партію ракет до систем ППО Patriot, - Зеленський
Аналітика
Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією